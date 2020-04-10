Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklifin görüşmeleri, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda... - Son Dakika

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Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklifin görüşmeleri, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda...
7 saat önce
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.
İşler, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, teklif ile öngörülen düzenlemeler hakkında bilgi vererek, teklifin hayırlı olmasını diledi.
Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın değerlendirmesinin ardından milletvekilleri, teklifin geneli üzerinde söz alacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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