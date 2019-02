Yükseköğretimin Geleceği İstanbul'da Konuşulacak

Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası eğitim organizasyonu Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) 52 ülkeden 310 üniversitenin katılımıyla 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılıyor.Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) dünyanın en saygın üniversitelerinden rektör, dekan, akademisyen ve uzmanlar katılacak. 3 gün sürecek yükseköğretim zirvesinde bir araya gelecek olan akademisyenler kendi aralarında iş birlikleri yapacak ve yükseköğretimde yaşanan sorunlara çözüm arayacak.TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSI ROBOTU MİNİ ADA SUNUCU OLACAKAvrasya Üniversiteler Birliğinin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın gerçekleştirecek. Fas Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Saaïd Amzazi başta olmak üzere birçok ülkeden hükümet temsilcilerinin de katılacağı zirvenin sunuculuğunu ise Akın Robotics'in geliştirdiği Türkiye 'nin ilk insansı robotu MİNİ ADA yapacak. Zirve bu açıdan da bir ilke imza atmış olacak.GİRİŞİMCİLERE YENİ OLANAKLAR: IMAGINE TOMORROWAvrasya Yükseköğretim Zirvesinde ayrıca, girişimcilik ruhuna sahip katılımcılara yönelik "Imagine Tomorrow" adlı bir etkinlik de düzenlenecek. TÜBİTAK, TÜBİTAK MARTEK ve ASELSAN gibi kuruluşlarla birlikte üniversiteler, teknokentler ve kuluçka merkezlerinin de katılacağı Imagine Tomorrow'da girişimciler yapay zekadan otomasyona, tıbbi görüntüleme sistemlerinden savunma sanayii çözümlerine yönelik 50 inovatif girişimle katılacak. Bu sayede girişimciler projelerine yatırımcı ve tescil imkanı bulabilecek.'STUDY IN TURKEY' MARKASI EXPO'DA Tunus , Fas, Rusya Meksika gibi ülkelerden katılan üst düzey yöneticiler ve akademisyenler, etkinlik boyunca düzenlenecek olan 50'den fazla panel, seminer ve sempozyumda yükseköğretimde yeni trendler, yapay zeka teknolojileri, Endüstri 4.0, STEM eğitimi, yükseköğretimde kadının liderliği, sığınmacıların yükseköğretim durumu, girişimcilik ve teknoloji, akıllı diplomalar, eğitimde yükselen ülkeler ve yükselen değer Türkiye gibi konuları ele alacak. Expo alanında ise birçok ülke toplu halde kendi üniversitelerinin ve ülkelerinin yükseköğretim sistemlerini tanıtacak. Prestijli Türk üniversiteleri, 'Study in Turkey' markasıyla Expo alanında yer alacak. Ayrıca ikili görüşmelerle iş birlikleri geliştirilecek. Geçen sene EURIE 'de "Barış" mesajı veren üniversiteler, bu sene "çocuklar için mutlu bir dünya" temasını işleyecek.EURAS (AVRASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ) NEDİR?EURAS, Batı ve Orta Avrupa , Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Asya 'nın her yerinden 100'den fazla üniversite arasında işbirliğini teşvik ederek, Avrasya bölgesindeki eğitim standartlarının küresel gelişimi için çalışan kar amacı gütmeyen bir uluslararası birliktir.Bilinen uygarlıkların beşiği olan ve tüm dünya nüfusunun üçte ikisine sahip olan Avrasya bölgesi eğitim gelişmeleri ve kültürel akışlar açısından mükemmel bir merkez oluşturmaktadır.EURAS, bölgesel üniversiteler için uluslararası bir eğitim platformu oluşturarak, üyelerine en iyi eğitim hizmetlerine geniş erişim için bir geçiş noktası olarak hizmet etmektedir. Dinamik ve iletişimsel bir ağ aracılığıyla uluslararasılaştırma amacına göre EURAS, küresel düzeyde en yüksek başarılara ulaşmak için çok çeşitli alanlarda yoğun bir şekilde çalışmaktadır.En hızlı büyüyen yükseköğrenim derneklerinden biri olarak EURAS, üniversiteleri farklı jeopolitik ve kültürel geçmişe ait tüm yükseköğretim kurumlarını birbirine bağlamakta, diyaloglarını geliştirmekte ve en iyi uygulamaların değişim yollarını aramaya çalışmaktadır. - İstanbul