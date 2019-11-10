Son Dakika Haberleri: Yüksekokul inşaatında çökme: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Yüksekokul inşaatında çökme: 1 yaralı

Yüksekokul inşaatında çökme: 1 yaralı

7 saat önce

BOLU'nun Mengen ilçesinde, yüksekokul inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle işçi Ercan Altunay, yaralandı.

Yüksekokul inşaatında çökme: 1 yaralı, System.String[]

BOLU'nun Mengen ilçesinde, yüksekokul inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle işçi Ercan Altunay, yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde, Mengen'de inşaatı devam eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi Meslek Yüksek Okulu şantiyesinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle inşaatın bir bölümünde çökme meydana geldi. İnşaat henüz birinci kattayken meydana gelen çökmede düşen işçi Ercan Altunay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Altunay, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ercan Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Mengen, Bolu, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
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