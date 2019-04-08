Son Dakika Haberleri: Yüksekokul Mezunu Mahallesine Muhtar Oldu

Yüksekokul Mezunu Mahallesine Muhtar Oldu

8 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde harita kadastro teknikeri Savaş Kuş, mahallesine muhtar oldu.

Yüksekokul Mezunu Mahallesine Muhtar Oldu, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde harita kadastro teknikeri Savaş Kuş, mahallesine muhtar oldu.


Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Çerçili Mahallesi muhtarlığı için aday olan 44 yaşındaki Kuş, 104 oyla seçimin galibi oldu.

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro programından tekniker olarak mezun edilen Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallesine bilgi birikimiyle hizmet vermek amacıyla aday olduğunu söyledi.

Evli ve iki çocuk babası Savaş Kuş, gece gündüz mahalle sakinlerinin hizmetinde olacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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