Yüksekokul müdürlüğüne Atakişi atandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Adil Oğuzhan görevi, Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi'ye devretti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu ve hedefin her zaman Trakya Üniversitesi'ni daha ileriye taşımak olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Adil Oğuzhan'ın görev süresi boyunca gayretli çalışmaları ve başarıları ile üniversitelerini daha ileriye taşıdığını ifade eden Tabakoğlu, "Zor zamanlarda yorulmadan, yılmadan çalıştı, çok değer kattı. Kendisine çalışmalarından ve başarılarından ötürü teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Prof. Dr. Ahmet Atakişi de akademik ve sektörel deneyimini okulumuza ve öğrencilerimize kazandıracaktır. Trakya Üniversitesi'ni yılmadan, usanmadan inançla daha ileriye taşıyacağız." dedi.



Prof. Dr. Atakişi de yeni dönemde hedeflerinin, yüksekokul çatısı altında fakülte standartlarında bir eğitim sistemini hayata geçirmek olduğunu belirtti.