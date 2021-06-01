Yüksekokul Müdürümüz Prof.Dr. İlker Özmutlu Tnku Tv Youtube Kanalında Canlı Yayına Katıldı 06-04-2021 - Son Dakika

Yüksekokul Müdürümüz Prof.Dr. İlker Özmutlu Tnku Tv Youtube Kanalında Canlı Yayına Katıldı 06-04-2021
01.06.2021 22:07
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İnternet Televizyonu NKÜ TV'ye anlı yayın konuğu olan Yüksekokul müdürümüz Sn. Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU yüksekokulumuz faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İnternet Televizyonu NKÜ TV'ye anlı yayın konuğu olan Yüksekokul müdürümüz Sn. Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU yüksekokulumuz faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Pandemi sürecinde yapılan faaliyetler ile birlikte yüksekokulumuz öğrenci alımları, yağlı güreşe ayrılan kontenjan ve daha birçok konunun konuşulduğu program oldukça keyifli ve verimli geçti.
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