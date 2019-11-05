Son Dakika Haberleri: Yüksekokul öğrencileri çevre duyarlılığına dikkat çekti
Son Dakika Güncel Yüksekokul öğrencileri çevre duyarlılığına dikkat çekti

Yüksekokul öğrencileri çevre duyarlılığına dikkat çekti

7 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'Daha temiz bir çevre, daha yaşanılır bir dünya' anlayışıyla yaşadıkları ilçede çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Yüksekokul öğrencileri çevre duyarlılığına dikkat çekti, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'Daha temiz bir çevre, daha yaşanılır bir dünya' anlayışıyla yaşadıkları ilçede çevre temizliği etkinliği düzenledi.


Temizlik etkinliği öncesi Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nu makamında ziyaret ederek kendisine bilgi veren öğrenciler, kurmuş oldukları 'Gönül Köprüsü' isimli öğrenci topluluğu ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atmak istediklerini belirterek çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla tekrarlanacağını söyledi.


Kazımkarabekir Kaymakamlığı önünden başlayan çevre temizliğinin ilk etabı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu önünde son buldu. Yaklaşık 600 metrelik bir alandaki çöplerin toplandığı 1 saatin sonunda öğrenciler 11 poşet çöp topladılar. Gönül Köprüsü Topluluğu öğrencileri; ileri günlerde de çevresinde temizlik etkinliğini tekrarlayacaklarını ifade ederek tüm arkadaşlarını projeye destek vermeye davet etti. - KARAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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