Yüksekokul öğrencileri Mehmetçik için yürüdü - Son Dakika

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptı.

Sloganlar eşliğinde okul idarecileriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına gelen öğrenciler, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudu.

Öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz'e Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan etti.

Öğrenciler adına konuşan Oğuzhan Sağıroğlu, "Ulusal birlikteliğimizi daha güçlendirmek, askerimize moral ve destek vermek amacıyla bir araya geldik. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri olarak şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi

İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz de öğrencilere teşekkür etti.