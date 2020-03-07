Yüksekokul öğrencileri Mehmetçik için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekokul öğrencileri Mehmetçik için yürüdü - Son Dakika

Yüksekokul öğrencileri Mehmetçik için yürüdü

7 saat önce

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptı.

Yüksekokul öğrencileri Mehmetçik için yürüdü, System.String[]

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptı.

Sloganlar eşliğinde okul idarecileriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına gelen öğrenciler, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudu.

Öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz'e Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan etti.

Öğrenciler adına konuşan Oğuzhan Sağıroğlu, "Ulusal birlikteliğimizi daha güçlendirmek, askerimize moral ve destek vermek amacıyla bir araya geldik. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri olarak şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi

İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz de öğrencilere teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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