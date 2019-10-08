Son Dakika Haberleri: Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi
Son Dakika Güncel Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi

Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi

2 saat önce

Yağlıdere ilçesinde yapımı süren meslek yüksekokulu inşaatının bitirilme işini hayırsever iş adamı üstlendi.

Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi, System.String[]

Yağlıdere ilçesinde yapımı süren meslek yüksekokulu inşaatının bitirilme işini hayırsever iş adamı üstlendi.

Belediye Başkanlığında düzenlenen törende, 1 milyon liraya mal olacak binanın tamamlama işi protokolle üstlenici firmaya verildi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, burada yaptığı konuşmada, okulun 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamasını hedeflediklerini söyledi.

Hayırsever iş adamı Mustafa Çatalbaş tarafından binanın kalan inşaat işlerinin maliyetinin karşılanacağını aktaran İbaş, 2020 Ocak ayında yükselici firmanın binayı teslim edeceğini dile getirdi.

İş adamı Mustafa Çatalbaş ise elinden geldiğince bu zamana kadar doğup büyüdüğü ilçesine hizmet ettiğini ve etmeye devam edeceğini belirterek, "Bu okulun geri kalan kısmını rahmetli evladım Erol Çatalbaş adına yaptırıp onun ismini yaşatmak istiyorum." dedi.

Fethi Yaşar, Yağlıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama
Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]