Yüksekokuldan 100 bin lira değerinde mutfak eşyası çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekokuldan 100 bin lira değerinde mutfak eşyası çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yüksekokuldan 100 bin lira değerinde mutfak eşyası çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'na ait 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri ve bulaşık tezgahını çaldığı iddia edilen şüphelilerden F.A., jandarma tarafından Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı.

Yüksekokuldan 100 bin lira değerinde mutfak eşyası çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'na ait 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri ve bulaşık tezgahını çaldığı iddia edilen şüphelilerden F.A., jandarma tarafından Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı Nazmiye - Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Birimi'ne önceki gece giren kimliği belirsiz kişiler tarafından Aşçılık Programı öğrencilerinin eğitimde kullandığı yaklaşık 100 bin lira değerinde tencere, tabak ve tava gibi 92 parça mutfak malzemesi, bulaşık tezgahıyla bütün lavabo muslukları sökülerek, çalındı. Dün saat 09.00 sıralarında okula gelen görevliler, hırsızlık olayını jandarma ekiplerine haber verdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri tarafından okul ve çevresinde inceleme yapıldı. Şüphelilerin okul binasına pencereden girdiğini tespit eden jandarma görevlileri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayda kullanılan aracın plakasını ve adresini belirledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesinde polisle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli F.A.'yı yakaladı. F.A.'nın ilk ifadesinin ardından yapılan aramada, çalınan mutfak malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan F.A., savcılığa sevk edildi. Şüpheli F.A. verdiği ifadede, kendisinin hırsızlık yapmadığını, mutfak malzemelerini, adını ve hangi otelin sahibi olduğunu bilmediği bir otelciden aldığını iddia etti. Olayla ilgili bir şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yükse Okulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Kumköy Jandarma Karakolu'na teşekkür ziyaretinde bulunarak, gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle görevlilere teşekkür etti. AÜ Manavgat MYO Aşçılık Programı Sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Fehmi Öz de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde okula geldiklerinde hırsızlık olayını fark edip jandarmaya haber verdiklerini anlattı. Yapılan incelemede, aşçılık programındaki 60 öğrencinin eğitimlerde kullandığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki mutfak malzemelerinin yanı sıra bulaşık tezgahı ve okuldaki bütün musluklarının sökülerek çalındığını söyleyen Öz, "Çalınan malzemeleri bize hayırseverimiz Ali Rıza Tümbül bağışlamıştı. Yenisini almaya kalksaydık, bize maliyeti yaklaşık 100 bin lira olacaktı. Çalınan malzemelerimiz geri geldiği için eksiğimiz görünmüyor. 1-2 parça eksiğimiz var ama onları da telafi ederiz. Bu malzemeleri uygulama derslerinde 60 öğrencimize Türk, Fransız ve İtalyan gibi çeşitli mutfaklardaki uygulamaları göstermek için kullanıyoruz" dedi.

Olayın ardından Manavgat Kaymakamlığı, savcılık ve jandarma ekiplerinin kendilerine büyük destek olduğunu belirten Öz, "Jandarma ekipleri okulda incelemeyi yapmalarının ardından, aynı günün gecesinde malzemelerimizi buldu. Okulda eğitimimiz hiç aksamadı. Başta Manavgat kaymakamımız, savcılığımız ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Akdeniz Üniversitesi, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
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