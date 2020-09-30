Son dakika haberleri: Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Beledi·yesi·, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirirken, yıllardır devam eden su sorununu da 80 milyon liralık yatırımla çözmeyi planlıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Beledi·yesi·, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirirken, yıllardır devam eden su sorununu da 80 milyon liralık yatırımla çözmeyi planlıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Yüksekova'da, görevlendirme yapılmasının ardından yıllardır ihmal edilen sorunlar geliştirilen projelerle çözüme kavuşturuluyor.

İlçe sakinlerinin yaşadığı sıkıntıları gidermek için yatırım atağı başlatan belediye, birçok alanda önemli hizmetleri hayata geçirdi.

Yapılan anket çalışmaları ve kamuoyu araştırmalarında öne çıkan sorunları gündemine alan belediye, içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlattığı 80 milyon liralık projeyi tamamlamak için gün sayıyor.

Devlet Su İşleri iş birliğiyle 3 yıl önce yapımına başlanan ve yüzde 90'ı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi sayesinde ilçe sakinlerinin yıllardır özlemini duydukları temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.

Proje ile Dilimli Barajı'ndan 30 dönümlük alana inşa edilen arıtma tesisine aktarılacak su, arıtıldıktan sonra 7 kilometrelik isale hattıyla şebekeye bağlanacak ve ilçenin 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacak.

"Bölgenin en nitelikli tesislerinden biri"

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen tesiste incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine, ilçede yaşanan sorunların çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşlara temiz ve kesintisiz su vermek için inşa ettikleri tesisin yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Doğramacı, şöyle konuştu:

"Tesisimizin kasım ayının başlarında hizmete açılacağına inanıyoruz. Açıldıktan sonra 2050 yılına kadar Yüksekova'nın su sorununun kalmayacağını hesaplıyoruz. Bu tesisle ilçemizde yaşanan su sıkıntısının ortadan kalkacağı aşikardır. Bu tesisin önemli bir özelliği var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en nitelikli tesislerinden biri. Yüksekova böyle bir tesise sahip olduğu için çok şanslı bir ilçe. En yakın zamanda ilçemiz bunun faydalarını görmeye başlayacak. Ekiplerimiz hızla çalışıyor. Bir takım eksikleri var. Bir ay içinde bu eksiklerin tamamlanmasıyla, bölgenin örnek tesislerinden bir tanesine Yüksekova kavuşmuş olacak."

Kentte tahrip olan yolları onardıklarını, altyapı konusundaki eksikliklerin giderilmesi konusunda da önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Doğramacı, güzel ve yaşanabilir bir Yüksekova için çaba gösterdiklerini ifade etti.

İlçede 4 yıl önce bölücü terör örgütü PKK'nın çukur ve barikat terörüne karşı ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresince teröristlerle yapılan mücadelede hasar gören şehir içi yolları yenilediklerini aktaran Doğramacı, şunları kaydetti:

"Dize, Eski Kışla, Mezarlık, Yeşildere mahalleleri ile çarşı merkezinde toplam 22 kilometre bitümlü sıcak asfalt yol yaptık. Güngör, Cumhuriyet, İpek ve Yenimahalle mahalleleri ve çarşı merkezini kapsayan 32 kilometrelik yolu silindirle sıkıştırdık ve beton yol olarak ihale ettik. İhale kapsamında toplam 15 kilometre beton yol imalatı tamamlandı. Kalan 17 kilometrelik kısmın imalatı devam ediyor."

Son dakika haberleri: Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak
Son dakika haberleri: Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak
Son dakika haberleri: Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak
Son dakika haberleri: Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak

Devlet Su İşleri, Yüksekova, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak - Son Dakika

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