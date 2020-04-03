Yüksekova Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Adalet Sarayı'nda tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alındı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adalet hizmetinin adliye personeli tarafından alınan önlemler kapsamında titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Devam eden süreçte bireysel ve mekansal dezenfektasyonun son derece önemli olduğunu vurgulayan Biçer, "Vatandaşların ve çalışanların sağlığı için adliye binasındaki ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Adalet hizmetinden faydalanmak isteyen kişiler ile çalışanların sürekli ateş ölçümleri yapılıyor. Adliye binasının tüm katlarına el dezenfektanı yerleştirildi ve kişisel korunma yöntemlerine de tüm personel eksiksiz riayet ediyor." diye konuştu.

"Evde Kal Türkiyem" kampanyasını desteklediklerini belirten Biçer, yargısal süreçlerin geçici olarak durdurulduğunu ve bu süreçte hiç kimsenin hak kaybına uğratılmayacağını vurguladı.