Yüksekova Adliyesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yüksekova Adliyesinde koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalet Sarayı dezenfekte edildi, binaya gelenler ateşleri ölçüldükten sonra binaya alındı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalet Sarayı dezenfekte edildi, binaya gelenler ateşleri ölçüldükten sonra binaya alındı.
Dünyanın birçok ülkesine yayılan salgına karşı tedbirlerin artırıldığı Yüksekova'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçedeki adliye binası ilaçlandı, binanın girişine el dezenfektanları ve görevliler için steril eldiven ile maskeler bırakıldı.
Salgınla ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığı binaya gelenler, ateş ölçümleri yapılarak içeri alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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