Yüksekova baharda sarıya büründü

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi baharın gelmesiyle sarıya büründü.Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi dağlarla çevrili düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova İlçesi, bahar aylarıyla birlikte hayat buldu. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.

- Hakkari