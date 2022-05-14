YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ - Son Dakika
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YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ

14.05.2022 09:57

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, baharda açan sarı renkli çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, baharda açan sarı renkli çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Çevresi dağlarla çevrili, düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesinde doğa, baharın gelişiyle birlikte canlandı. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor.

Ova, pancar ve peynir otu toplamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Ovayı gezen Feyzi Karahan, Dağlardaki beyaz kar örtüsü, ovanın sarı ve mor renklere bürünmesi doyumsuz bir güzellik sunuyor. Manzarayı görünce fotoğraf çekmek istedik. Meraklılarının da sadece 15-20 gün süren bu güzelliği gelip görmelerini istiyoruz. dedi.

YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ
YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA, BAHARLA SARI RENGE BÜRÜNDÜ - Son Dakika


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