Yüksekova Belediyesi'nden "kar" uyarısı - Son Dakika
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Yüksekova Belediyesi'nden "kar" uyarısı

6 saat önce

Yüksekova Belediyesi, kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları kaldırım ve caddeye atan vatandaşları uyardı.

Yüksekova Belediyesi'nden

Yüksekova Belediyesi, kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları kaldırım ve caddeye atan vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan duyuruda, karla mücadele ekiplerinin ekiplerinin caddelerde karları toplayıp gerekli çalışmaları yaptıktan sonra çatılarda biriken karların kaldırım ve caddeye atıldığı belirtildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi.

"Yapılan uyarılara rağmen, çatılardaki karları rastgele cadde ortasına atarak yaya geçidini engelleyen ve belediyeyi zor durumda bırakan vatandaşlar hakkında 5326 Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası uygulanacaktır. Çalışmalarımızı sağlıklı şekilde yürütebilmek için vatandaşlarımızın ilçe genelinde başlatılan kar temizleme çalışmaları esnasında çatı ve teraslarındaki karları temizlemeleri gerekmektedir."

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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