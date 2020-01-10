Yüksekova Belediyesi sokak hayvanları için mama bıraktı - Son Dakika
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Yüksekova Belediyesi sokak hayvanları için mama bıraktı

7 saat önce

HAKKARİ'de, kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Yüksekova Belediyesi tarafından belli noktalara yiyecek ve kuru mama bırakıldı.

Yüksekova Belediyesi sokak hayvanları için mama bıraktı, System.String[]

HAKKARİ'de, kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Yüksekova Belediyesi tarafından belli noktalara yiyecek ve kuru mama bırakıldı.

Yüksekova belediyesi, sokaktaki hayvanların beslenmeleri ve sağlık taramaları için harekete geçti. Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) iş birliği ve destekleriyle Yüksekova Belediyesi Veterinerlik İşleri çalışanları, sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere mama bıraktı.

Belediye Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, "Can dostlarımızın kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için mama dağıtımına başladık. Sabahın erken saatlerinde göreve başlayan ekiplerimiz, gün boyu çalışmalarını yürütüyor. HAYTAP ve duyarlı vatandaşlardan topladığımız mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlara hepimiz sahip çıkmalıyız. Herkes elinden geldiğince bir kap yemeği ve artan yemek atıklarını kapı önlerine bıraksın. Köpek ve kediler de bu sayede sert geçen kışı rahat bir şekilde geçirebilsinler" dedi.


Hayvan Hakları Federasyonu, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:09 Kaynak: DHA
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