Yüksekova Belediyesinden 1 metreyi geçen karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova Belediyesinden 1 metreyi geçen karla mücadele - Son Dakika

Yüksekova Belediyesinden 1 metreyi geçen karla mücadele

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi kar temizleme ve yol açma çalışmaları için seferber olurken, dünden beri yağan 1 metreyi geçen karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yüksekova Belediyesinden 1 metreyi geçen karla mücadele, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi kar temizleme ve yol açma çalışmaları için seferber olurken, dünden beri yağan 1 metreyi geçen karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı, karla mücadele ekipleri ilçede dün etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ile birlikte kapanan cadde ve sokakların açılması için seferber oldular. Vatandaşların mağdur olmamaları, ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için gece gündüz çalışmaların yapılacağı ve söz konusu caddeler, sokaklar ulaşıma açıldıktan sonra program dahilinde çalışmaların eş zamanlı olarak aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.


Yapılan çalışma ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Zirek, "Bilindiği üzere ilçemizde dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ile birlikte yollarımız kapandı. Biran önce yollarımızı açılması ve ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarımızı yürütmek için, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Osman Doğramacı'nın talimatları doğrultusunda ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Söz konusu çalışmada ekiplerimizle birlikte azami gayreti gösteriyoruz ve ilçede yaşanan mağduriyeti bitirene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın bu konuda gereken desteği ve sabrı göstermelerini bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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