Son Dakika Haberleri: Yüksekova Belediyesine kayyum atandı
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Yüksekova Belediyesine kayyum atandı

1 saat önce

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine Kaymakam Osman Doğramacı getirildi.

Yüksekova Belediyesine kayyum atandı, System.String[]

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine Kaymakam Osman Doğramacı getirildi.


Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terör Örgütü Propagandası Yapma", "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Doğramacı, sabah belediyeye gelerek göreve başladı. - HAKKARİ

Remziye Yaşar, Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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