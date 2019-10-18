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Yüksekova Belediyesine kayyum atandı

11 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar'ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine getirilen Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı göreve başladı.

Yüksekova Belediyesine kayyum atandı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar'ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine getirilen Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı göreve başladı.


Kaymakam Doğramacı, sabah saatlerinde Yüksekova Belediye Başkanlığı binasına gelerek göreve başladı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğramacı, "İçişleri Bakanlığımızın yetkisi çerçevesinde ve valiliğimizin görevlendirmesi üzerine 18 Ekim 2019 tarihinde Yüksekova Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladık. İnşallah bütün Yüksekova'ya hayırlı uğurlu olur. Süreci anlatamaya gerek yok. Bütün Yüksekovalılar ve Türkiye kamuoyu biliyor. Bundan sonrasını konuşmak lazım, Yüksekova'da şehir ile ilgili herkesin beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalılarla beraber, yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur. Yüksekova büyük bir ilçe ve potansiyeli de çok büyük, adı gibi yüksek bir potansiyeli var. Bu potansiyeli elbirliğiyle, Yüksekovalılarla beraber inşallah değerlendirip geleceğin kendisinden farklı şekilde bahsedilen bambaşka bir Yüksekova'sını inşa etmek gayesiyle bugün göreve başladık. Allah utandırmasın. Herkes şunu bilsin ki biz kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıp da şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz, bütün çalışanlarımızda işlerini yapan herkes bilsinler ki, hakları bizim haklarımızdır. Belediyemizdeki çalışanlar bu konu da zerre kadar şüphe etmesinler. Belediyede ilerleyen zamanlarda hep beraber görülecektir ki şehir için çalışan, bu şehirlidir algısıyla hareket ediyoruz. Eğer Yüksekovalı isek Yüksekova'nın menfaati için çalışacağız. Küçük çıkarlarımızı bir tarafa bırakacağız. Geleceğin büyük ve yüksek ovasına gerçekten elbirliğiyle taş koymaya çalışacağız. Bütün vatandaşlarımız ile beraber yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz. Bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler, yolumuz uzun, zamanımız kısa ve yapacaklarımız çok. İnşallah Yüksekovalıların gayreti ve duasıyla güzel bir Yüksekova'yı inşa edeceğiz. Bu nokta da valimizin bizi buraya uygun görmelerinden, Bakanlarımızın bu hususta bize verdiği görevleri iyi şekilde yapmak noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - HAKKARİ

Halkların Demokratik Partisi, Remziye Yaşar, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
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