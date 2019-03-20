Son Dakika Haberleri: Yüksekova Belediyesinin Yapılandırma Projesine Ödül

Yüksekova Belediyesinin Yapılandırma Projesine Ödül

7 dakika önce

Yüksekova Belediyesi'nin, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca düzenlenen "Projem Türkiye" yarışmasında kamu hizmetlerinin geliştirilmesi alanındaki "Yüksekova'yı Yeniden Yapılandırma" projesi ile ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Yüksekova Belediyesinin Yapılandırma Projesine Ödül, System.String[]
Yüksekova Belediyesi'nin, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca düzenlenen "Projem Türkiye" yarışmasında kamu hizmetlerinin geliştirilmesi alanındaki "Yüksekova'yı Yeniden Yapılandırma" projesi ile ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, belediyenin "Yüksekova'yı Yeniden Yapılandırma" projesinin, Projem Türkiye Yarışması'nda ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Ödülü, Ankara Cermodern Sergi Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığını belirten Kendüzler, şunları kaydetti:

"Özellikle İçişleri Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, eski Kaymakamımız Sayın Mahmut Kaşıkçı'ya, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğüne, desteklerinden dolayı Hakkari Valiliğine, belediye çalışma arkadaşlarımıza ve yaptığımız bu çalışmalarda sabır ile sağduyulu bir şekilde çalışmalarımıza destek sunan bütün Yüksekovalı hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Türkiye, Yüksekova, Güncel
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