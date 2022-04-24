Yüksekova Belediyespor BAL'a yükseldi - Son Dakika
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Yüksekova Belediyespor BAL'a yükseldi

24.04.2022 17:57
Yüksekova Belediyespor BAL'a yükseldi

Hakkari Zap Spor'u 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu mağlup eden Yüksekova Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükseldi.

Hakkari Zap Spor'u 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu mağlup eden Yüksekova Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükseldi.

Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında Hakkari Zap Spor, Yüksekova Belediyesporu Merzan Futbol Sahasında konuk etti.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği maçı tribünlerin dolması nedeniyle çok sayıda taraftar, balkonlar ve sahayı gören yüksek noktalardan izledi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçın 90 dakikası 1-1 tamamlandı.

Yüksekova Belediyespor, uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı maçta penaltı atışları sonucu rakibini 4-2 yenerek Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Müsabakayı Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal, Adalet Komisyonu Başkanı Adli Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter de izledi.

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Yüksekova, AK Parti, Hakkari, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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