Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi - Son Dakika

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi

22.11.2020 09:59

- Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi Yüksekova Belediyespor bayan futbol takımı Ayvalık'ta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl önce tescillenen ve ilk sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl 2.

- Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi

Yüksekova Belediyespor bayan futbol takımı Ayvalık'ta

BALIKESİR - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl önce tescillenen ve ilk sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl 2. Lige yükselen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin başarılı kadın futbol takımı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamp yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talebiyle, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde bakanlık bünyesindeki Vilayetler Hizmet Birliği'ne bağlı VE Hotel's Ayvalık Vilayetler Evi'nde konuk edilen Yüksekova Belediyesporlu 30 kadın sporcu, pandemi nedeniyle ara verilen lig maçlarına hazırlanıyor.

Yaşları 16 ile 25 arasında değişen genç sporcuların idmanlarda oldukça hırslı oldukları dikkatlerden kaçmazken, başarılı sporcuları ziyaret eden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise takıma moral takviyesinde bulundu.

Otelin restoran bölümünde oyuncular, teknik kadro ve kulüp yönetimiyle Covid19 pandemisi önlemleri çerçevesinde bir araya gelen Kaymakam Görgülüarslan, Yüksekova Belediyesporlu kadın futbolcuların 2. Ligde söz sahibi olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım'dan takım hakkında bilgiler alan Kaymakam Görgülüarslan, pek çoğu ekonomik olumsuzluklarla boğuşan ailelerin çocuklarından oluşan takımın içerisinde üniversite sınavlarına hazırlanan sporcuların da bulunmasını memnuniyetle karşıladı.

Takım kaptanı Kübra Şen'in "Kadın futbolunun görmüş olduğu üvey evlat muamelesini kırmayı başardık" şeklindeki sözleri karşısında duygusallaştığı gözlenen Kaymakam Gökhan Görgülüarslan gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'den gelip Ayvalık'ta kamp yapan bayan futbol takımını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Burada kamp yaptıkları süreç içerisinde gençlerimize Ayvalık'ımızı en iyi şekilde tanıtmak ve burada güzel vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan oyuncularla toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra da tesisten ayrıldı.

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi

Yüksekova, Ayvalık, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi - Son Dakika Spor


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