Yüksekova Belediyespor taraftarlarından depremzedelere yardım - Son Dakika
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Yüksekova Belediyespor taraftarlarından depremzedelere yardım

17 dakika önce

Yüksekova Belediyespor'un taraftarları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Yüksekova Belediyespor taraftarlarından depremzedelere yardım, System.String[]

Yüksekova Belediyespor'un taraftarları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ev ev gezen 6 kişilik taraftar grubu, Elazığ ve Malatya'da depremden dolayı mağdur olan vatandaşlar için yardım topladı.

Taraftarlar, gıda, ısıtıcı, kışlık giysi ve battaniyeden oluşan yardım paketlerini yetkililere teslim etti.

Taraftarlardan Berdan Özdel, Yüksekova gençliği olarak depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kampanyaya kısa sürede yoğun ilgi olduğunu anlatan Özdel, "Amacımız bu kış gününde depremzede kardeşlerimizin acılarına bir nebze de olsa su serpmek. İnşallah bu yardımları en kısa sürede hazırlayıp kardeşlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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