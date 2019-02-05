Yüksekova Belediyespordan Gol Şov
2 saat önce
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele veren Yüksekova Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Erciş Gençlik Belediyesporu 5-1 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele veren Yüksekova
Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Erciş
Gençlik Belediyesporu 5-1 mağlup etti.
Deplasmana takımla beraber giden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım
, maç sonunda takımı tebrik ederek, başarılar diledi.
Yüksekova Belediyespor, önümüzdeki hafta kendi evinde Batman
Belediyesporu ağırlayacak. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:39 Kaynak: İHA
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