Son Dakika Haberleri: Yüksekova Belediyespordan Gol Şov

Yüksekova Belediyespordan Gol Şov

2 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele veren Yüksekova Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Erciş Gençlik Belediyesporu 5-1 mağlup etti.

Yüksekova Belediyespordan Gol Şov, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele veren Yüksekova Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Erciş Gençlik Belediyesporu 5-1 mağlup etti.

Deplasmana takımla beraber giden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, maç sonunda takımı tebrik ederek, başarılar diledi.

Yüksekova Belediyespor, önümüzdeki hafta kendi evinde Batman Belediyesporu ağırlayacak. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

Fevzi Yıldırım, Erciş, Yüksekova, Güncel
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