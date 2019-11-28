Son Dakika Haberleri: Yüksekova beyaza büründü
Son Dakika Yerel Yüksekova beyaza büründü - Son Dakika

Yüksekova beyaza büründü

6 saat önce

Yüksekova beyaza büründüHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yüksekova beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla ilçeyi beyaz bir şekilde görenler şaşırırken, bazı vatandaşlar ise evlerinin damlarını temizledi. Kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise, kaymanın keyfini çıkarttı.

Kar yağışının başlamasıyla İpekyolu Caddesi üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardı.

Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri de, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için yolları temizledi.

Evinin içine kar suyu sızdığını belirten Taner Şahinoğlu ise, "Karın yağmasıyla beraber evimin damında sızma oldu. Bizde sızmaya karşı çalışıyoruz" dedi.

Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi! Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:49:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova beyaza büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]