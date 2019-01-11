Yüksekova Buz Tuttu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla her taraf buz tuttu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla her taraf buz tuttu.



Dünden beri bastıran dondurucu soğuklar, ilçede yolları buz pistine dönüştürdü. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının uzunluğu 2 metreyi geçerken, soğuktan dolayı akü şarjı boşalan araçlar ise çalışamadı. İlçenin çarşı merkezinden geçen dere tamamen donarken, seyyar satıcılık yapan vatandaşlar ise tenekeler içerisinde ateş yakarak bir nebzede olsa ısınmaya çalıştılar.



Vahap Canan vatandaş ise, Yüksekova'da kar yağışı sonrasında dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Sadece insanlar değil, sokak hayvanları da bu soğukta büyük bir risk altındadır. Sabahın erken saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş açısı çok düşüyor ve trafik kazalarına sebep olma ihtimali çok yüksek. Buzlanma ve yoğun sis araç sürücüleri için büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu soğuklardan dolayı bir anne kedi ve yavrusunu sokakta donmak üzereyken bularak sahiplendim. Kedilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.



Öte yandan, Yüksekova'da 4 köy ve 12 mezra yolunun kapalı olduğu ve Hakkari İl Özel İdaresi tarafından ulaşıma açılmaları için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ

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