Son Dakika Haberleri: Yüksekova Caddelerinde Işıklandırma Çalışmaları

Yüksekova Caddelerinde Işıklandırma Çalışmaları

46 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı.

Yüksekova Caddelerinde Işıklandırma Çalışmaları, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı.

Yüksekova ilçesinde belediyle tarafından caddelerde yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşların beğenisini topladı. İpekyolu, Cengiz Topel Caddesi ile Şemdinli yol boyu yapılan ışıklandırma ile İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi'nin ortasına konulan yörenin sembolü ters lale ilçeye renk kattı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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