Yüksekova Caddelerinde Işıklandırma Çalışmaları
46 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı.
Yüksekova ilçesinde belediyle tarafından caddelerde yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşların beğenisini topladı. İpekyolu
, Cengiz Topel
Caddesi ile Şemdinli
yol boyu yapılan ışıklandırma ile İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi'nin ortasına konulan yörenin sembolü ters lale ilçeye renk kattı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
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