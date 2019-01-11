Yüksekova'da 102 Litre Asit Anhidrit Ele Geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 102,5 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 102,5 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10 Ocak 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında icra edilen operasyon neticesinde 102,5 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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