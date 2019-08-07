Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 107 kilo eroin ele geçirildi
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Yüksekova'da 107 kilo eroin ele geçirildi

2 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da 107 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Serindere köyü Su Yatağı mevkiinde elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahsın attığı malzemelerde yapılan incelemelerde 107 kilo 660 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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