Yüksekova'da 107 kilo eroin ele geçirildi

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Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü

Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi