Yüksekova'da 107 kilo eroin ele geçirildi
2 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Serindere köyü Su Yatağı mevkiinde elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahsın attığı malzemelerde yapılan incelemelerde 107 kilo 660 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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