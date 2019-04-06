Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 125 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Yüksekova'da 125 Kilo Eroin Ele Geçirildi

30 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan başarılı bir operasyon sonucunda 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da 125 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan başarılı bir operasyon sonucunda 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yüksekova Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın değişik bölmelerine gizlenmiş toplam 125 kilo 180 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:31 Kaynak: İHA

Polis, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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