Yüksekova'da 13,5 kilo eroin ele geçirildi
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu arama köpeği 'Pars'ın da kullanıldığı operasyonda, evde arama sonucu 13 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
- Hakkari
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