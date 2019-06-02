Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yüksekova'da 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

52 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 13 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
Polis, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Sultangazi'de anne ve kızına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye linç girişimi Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]