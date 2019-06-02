Yüksekova'da 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
52 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 13 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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