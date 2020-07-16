Yüksekova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Yüksekova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

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15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünü püskürten demokrasi kahramanları için tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kurum amirleri katıldı.


Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın yaptığı konuşmanın ardından selanın okunmasıyla program sona erdi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 07:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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