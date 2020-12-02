Yüksekova'da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

02.12.2020 19:53
Yüksekova'da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan 157 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan 157 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Kasım 2020 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan toplamda 157.700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

30 Kasım 2020 günü İlimiz Merkez Depin Polis Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında stepne diye tabir edilen lastik içerisinde 7 paket halinde bulunan toplamda 1.866 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova'da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova, Hakkari, Kasım, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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