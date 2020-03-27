Yüksekova'da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 158 kilo 5 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nin Duranlar mezrasında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, bölgedeki dere yatağında narkotik köpekle arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramada, dere yatağında 4 çuval içerisinde 100 kilo 510 gram esrar, 55 kilo 500 gram eroin ve bin 100 kutu tibbi ilaç ele geçirildi.