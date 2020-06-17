Yüksekova'da 180 sokak köpeğine aşı yapıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 180 sokak köpeğinin bakım ve aşıları yapıldı.

Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, yaptığı açıklamada, 4 veteriner hekim, 3 veteriner tekniker ve 8 yakalama personeli ile ilçede 180 sokak hayvanına gerekli aşıları yaptıklarını söyledi.

Hayvanları gerekli aşı, tedavi ve küpeleme işlemlerinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bıraktıklarını belirten Kaçan, şunları kaydetti:

"Kısırlaştırma ile sokak hayvanlarının kontrolsüz nüfus artışı engellenirken, kısırlaşan hayvanlarda saldırganlık da ortadan kalkmış oluyor. Düzenli kısırlaştırma, tedavi, aşılama ve yerine bırakma işlemlerinin yapılması sokakta yaşayan hayvanların da yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bundan böyle kısırlaştırma çalışmalarımıza rutin bir şekilde devam edeceğiz. Bu çalışmada bize malzeme desteği sunan HAYTAP ve ActieZwerhonden vakfına, personel ve araç desteği ile katkı sağlayan Sayın Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Tatvan Belediye Başkanı M.Emin Geylani'ye, çalışmalara gönüllü olarak katılan Veteriner Hekim Servet Şatır ve Veteriner Teknikeri Emirhan Uçak'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum."