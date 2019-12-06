Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 2 adet EYP ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da 2 adet EYP ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da 2 adet EYP ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildi.

Yüksekova'da 2 adet EYP ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 5 Aralık 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkiinde uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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