Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Yüksekova'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

35 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yüksekova'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
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