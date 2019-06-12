Yüksekova'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
35 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar
köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Mardin'de başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı!
80 ayrı suça karışan suç makinesi yakalandı
Tesettürlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal başını açtığını duyurdu
Nişanlısından ayrılan genç adam, otogarın ortasında boğazını kesti!