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Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti - Son Dakika

Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti

06.06.2021 22:23

Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti Esentepe ve Eski Kışla muhtarlığını Atalay ve Akgöl kazanırken, Ortaç köy muhtarlığını Bilici aldıHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi için sandık başına gidildi.

Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti

Esentepe ve Eski Kışla muhtarlığını Atalay ve Akgöl kazanırken, Ortaç köy muhtarlığını Bilici aldı

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi için sandık başına gidildi.

Yüksekova'da önceki seçimlerde göreve gelen 2 mahalle muhtarı ve 1 köy muhtarının çeşitli nedenlerden dolayı görevlerinden ayrılması üzerine, vatandaşlar bugün tekrar sandık başına gitti. Esentepe ve Eski Kışla Mahalleleri ile Ortaç köyünde seçmenler korona virüs kurallarına uygun bir şekilde yeni muhtarlarını belirlediler. 2 mahalle ile 1 köyde yapılan muhtarlık yarışında, Esentepe Muhtarlığını Eski Muhtar İhsan Atalay'ın oğlu Turgut Atalay kazanırken, Eski Kışla Mahallesinde ise Fehim Akgöl, Ortaç köyündeki muhtarlığı ise İslam Bilici kazandı.

Esentepe Mahallesi yeni muhtarı Turgut Atalay, "Başta mahalle muhtarlık seçimlerine katılarak demokratik haklarını kullanan tüm vatandaşlarımıza, Esentepe Mahallesi sakinlerine, kıymetli aileme, akrabalarıma, dostlarıma, komşularıma, basın mensuplarımıza ve ilçemiz için gayret sarf eden herkese şahsım adına yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Görev süremiz boyunca yapacağımız tüm hizmetlerde siz değerli hemşerilerimizin dualarını ve desteklerini esirgemeyeceğiniz dileğiyle, herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Eski Kışla Mahallesi muhtarlık seçimlerini kazanan Fehim Akgöl, seçime katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Muhtarlık seçimlerini pandemi kurallara riayet ederek kazasız belasız gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgöl, "Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Eski Kışla Mahallemizde hizmetlerimizi aksatmadan, aynı şevk ve heyecanla sürdürmeye gayret göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Seçimlerde bana oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra ilçemiz ve mahallemiz için hep beraber çalışma vaktidir. Bizi bu göreve layık gören kıymetli halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyor" dedi.

Ortaç köyü muhtarlığını kazanan İslam Bilici ise, "Köy sakinlerimizin teveccühü sandığa yansımıştır. Aldığımız sonuç bizleri sevindirmiştir. Halkımızın bize olan güven ve teveccühünü boşa çıkarmayacağız. Seçimi geride bıraktık. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde köyümüze hizmet etmemiz gerekmektedir. Daha güzel günler bizi bekliyor. Emek veren, destek harcayan hemşerilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti
Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti

Muhtarlık, Yüksekova, Hakkari, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yüksekova'da 2 mahalle ile bir köy yeni muhtarlarını seçti - Son Dakika


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