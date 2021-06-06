Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve bir köyde sandığa giden seçmenler yeni muhtarlarını seçti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve bir köyde sandığa giden seçmenler yeni muhtarlarını seçti. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda bazı köy ve mahalle muhtarlarının vefatı ile görevden alınması üzerine seçime gidildi. Yüksekova'nın Esentepe ve Eski Kışla mahalleleri ile Ortaç köyünde seçim heyecanı yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren seçmenler, seçim bölgelerine giderek adaylar için oy kullandı. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklar açıldı. Oyların sayılmasının ardından Esentepe Mahallesi'nde Turgut Atalay, Eski Kışla Mahallesi'nde Fehim Akgöl ve Ortaç köyünde İslam Bilici muhtar seçildi.

Yüksekova, Esentepe, Hakkari, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da 2 mahalle ve bir köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi - Son Dakika

Son Dakika

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz

Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı

İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik