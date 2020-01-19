Yüksekova'da 2020 yılının ilk düğünü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da 2020 yılının ilk düğünü - Son Dakika

Yüksekova'da 2020 yılının ilk düğünü

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı.

Yüksekova'da 2020 yılının ilk düğünü, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı. Karlı ve soğuk hava düğüne engel olmadı.


Düğünlerin renkli ve coşkulu geçtiği Yüksekova'da, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı. İlçede 2 gündür süren kar yağışı, düğüne engel olmadı. Adile Han ve Nihat Çelik için yapılan düğün töreni coşkulu ve renkli geçti. Saray Düğün Salonu'nda sıcak bir ortamda yapılan düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin yöresel elbiseler ile düğüne katılması renkli görüntüler oluşturdu.


Bir gün süren ve akşama kadar devam eden düğünün ardından düğün sahipleri katılımcılara teşekkür ederek düğünün hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:46 Kaynak: İHA
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