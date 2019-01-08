Yüksekova'da "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayı
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.
Şemsettin Onay Anadolu Lisesinde yapılan çalıştay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı. 2023 eğitim vizyonunun temel amacının çağın ve geleceğin gereçleriyle donatılmış bireyler yetiştirmek olduğunu dile getiren Müdür Canlı, "Bizim birinci önceliğimiz mühendis, avukat, hakim, doktur yetiştirmek değil de insan yetiştirmektir" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın konuşmasından sonra pasta kesimi yapıldı. Daha sonra okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 100 kişilik heyet, 5'er gruplar halinde 2023 eğitim vizyonu için raporlar hazırladı. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
CHP Meclis Üyesi Adayı, AK Partilileri Övünce Kürsüden İndirildi
Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi