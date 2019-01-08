Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayı

Yüksekova'da "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.

Yüksekova'da
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesinde yapılan çalıştay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı. 2023 eğitim vizyonunun temel amacının çağın ve geleceğin gereçleriyle donatılmış bireyler yetiştirmek olduğunu dile getiren Müdür Canlı, "Bizim birinci önceliğimiz mühendis, avukat, hakim, doktur yetiştirmek değil de insan yetiştirmektir" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın konuşmasından sonra pasta kesimi yapıldı. Daha sonra okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 100 kişilik heyet, 5'er gruplar halinde 2023 eğitim vizyonu için raporlar hazırladı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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