Yüksekova'da 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar
köyü Duranlar mezrası Golegiri mevkiinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 21 kilo 138 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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