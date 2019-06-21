Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yüksekova'da 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi

32 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası Golegiri mevkiinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 21 kilo 138 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Jandarma, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihara teşebbüs eden yaşlı adam, eşarp yırtılınca kurtuldu Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]