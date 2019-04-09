Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 28 Öğrenciye 'Tüketici ve Tüketim' Ödülü

Yüksekova'da 28 Öğrenciye 'Tüketici ve Tüketim' Ödülü

57 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tüketici ve Tüketim' konulu resim yarışmasına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden katılan 28 öğrenciye teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

Yüksekova'da 28 Öğrenciye 'Tüketici ve Tüketim' Ödülü, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tüketici ve Tüketim' konulu resim yarışmasına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden katılan 28 öğrenciye teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

Hakkari Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve berberindekiler, ilçeye bağlı Beşbulak köyünde bulunan Değerli İMKB Ortaokulunda okuyan ve 'Tüketici ve Tüketim' konulu resim yarışmasında dereceye giren Gülderen Sırrı isimli kız öğrenciye katılım sertifikası ve hediye verdiler. Adaklı köyündeki İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han Okuluna geçen Çiftçi ve beraberindekiler, burada okuyan 27 öğrenciye de katılım sertifikası ve hediye verdiler.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Müdür Çiftçi, herkese başarılar diledi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da, öğrencilerin başarısının gurur verici olduğunu belirtti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:05 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Güncel
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