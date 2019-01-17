Yüksekova'da 3 Çocuklu Ailenin Tek Odalı Evde Yaşam Mücadelesi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde epilepsi ve sedef hastası Mehmet Songor (42), eşi Zahide Songor (45) ve 3 çocuğu ile aldığı engelli maaşı ve çocuk yardımıyla tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde epilepsi ve sedef hastası Mehmet Songor (42), eşi Zahide Songor (45) ve 3 çocuğu ile aldığı engelli maaşı ve çocuk yardımıyla tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor. Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü ilçede aile, evin çatlak duvarlarını naylonla kapatarak, soğuk havanın içeri girmesini engellemeye çalışıyor.



Yüksekova'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Dilekli köyü Pirinçek mezrasında yaşayan Mehmet ve Zahide Songor ile 3 çocuğu tek gözlü odada zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. İlk 4 çocuğunu henüz 8 aylıkken kaybeden Zahide Songur, daha sonra dünyaya gelen en büyüğü 7 yaşında olan 3 çocuğuyla zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Daha önce kendi evlerinde oturan fakat yaşadıkları evin yıkılmak üzere olduğunu belirten Zahide Songur, "Ev yıkılmak üzereydi. Biz de çocuklarımızı alıp bir yakınımızın tek gözlü evine geçmek zorunda kaldık. Bu kaldığımız evin de duvarları çatlak. Çocuklarım üşümesin diye çatlak duvarların arasını naylon ile kapatmaya çalıştım" dedi.



Evde tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gidermek zorunda kaldıklarını belirten Songor, "Ev tek odalı. Küçük bir kileri de hem mutfak hem de banyo olarak kullanıyoruz. Yemek yaptığımız yerde banyomuzu da yapıyoruz. Hiç sağlıklı değil ama yapacak hiçbirşeyimiz yok. 4 yıl önce köyde eşime ait bir arsa üzerinde yeni bir ev için zar zor bir temel attık ancak durumumuz olmadığı için öyle kaldı. Devlet ve hayırsever vatandaşlardan yarım kalmış evimin yapılması için yardım istiyorum" dedi.



Epilepsi ve sedef hastası olan baba Mehmet Songor ise hastalığı nedeniyle çalışamadığını söyledi. Devletin verdiği engelli maaşıyla geçindiklerini belirten Songur, "Eski evimiz yıkılmak üzereydi. Yeni ev için temel attım. Ancak maddi imkansızlıktan dolayı yapamadım. Biz de çocuklarımızı alıp kardeşimin tek gözlü odasına yerleştik. Tek odası ve küçük olan bir kileri var. Mutfağı, tuvalet ve banyosu yok" dedi. - Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Hatay'da sel alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı

Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi