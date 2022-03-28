YÜKSEKOVA'DA 40 ÖĞRENCİ, ÇANAKKELE VE İSTANBUL'A UĞURLANDI - Son Dakika
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YÜKSEKOVA'DA 40 ÖĞRENCİ, ÇANAKKELE VE İSTANBUL'A UĞURLANDI

28.03.2022 13:47

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla 13 liseden 40 öğrenci, 4 günlük İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla 13 liseden 40 öğrenci, 4 günlük İstanbul ve Çanakkale gezisine uğurlandı.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Yüksekova Polisevi'nde düzenlenen uğurlama programına Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, veliler ve öğrenciler katıldı. Bir çok öğrenci ilk defa İstanbul ve Çanakkale'yi göreceklerini ifade ederek, organizasyonu yapan il ve ilçe emniyet müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kahvaltı programında konuşan Yüksekova kaymakamı Çimşit, 40 öğrencinin geziye katılacağını belirterek, "Bu gezi çerçevesinde hem İstanbul hem de Çanakkale var. Güzel bir proje, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul ve Çanakkale gezisinde olduğunu belirten Avşin Baran, 'İstanbul ve Çanakkale'yi çok merak ettiğim bir şehirdir. İstanbul'a gideceğiz orada üniversiteleri gezip göreceğiz. Hayallerimize bir adıma yaklaşmış olacağız. Ardından Çanakkale'de şehitlerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz. Bizlere bu geziyi düzenleyen ilçe emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz."diye konuştu.

YÜKSEKOVA'DA 40 ÖĞRENCİ, ÇANAKKELE VE İSTANBUL'A UĞURLANDI
YÜKSEKOVA'DA 40 ÖĞRENCİ, ÇANAKKELE VE İSTANBUL'A UĞURLANDI
YÜKSEKOVA'DA 40 ÖĞRENCİ, ÇANAKKELE VE İSTANBUL'A UĞURLANDI

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Çanakkale, Yüksekova, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA 40 ÖĞRENCİ, ÇANAKKELE VE İSTANBUL'A UĞURLANDI - Son Dakika


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