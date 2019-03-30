Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 5 Ayrı Noktaya Çığ Düştü

Yüksekova'da 5 Ayrı Noktaya Çığ Düştü

1 saat önce

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrasında yoğun kar yağışının ardında 5 ayrı noktaya çığ düştü.

Yüksekova'da 5 Ayrı Noktaya Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrasında yoğun kar yağışının ardında 5 ayrı noktaya çığ düştü.

Yoğun kar yağışının ardında ilçenin Büyükçiflik beldesinin Kandilli köyünde 5 ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu yolları kapattı. Yüksek kesimlerde bulunan Kandilli mezrasında 3 metre kar kalınlığına rağmen ve 5 ayrı noktaya karla mücadele çalışmalarına başladı. Çığın düştüğünü öğrenen, Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli köyüne giderek çığın düştüğü yolları temizlemeye başladı. 5 ayrı noktaya çığ düşen köyde İl özel idare tüm zorluklara rağmen hala çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan dünden beri ilçede ise yoğun kar yağışının ardında kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Hakkari, Kandilli, Kar, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz İstanbul'da Site Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:44:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 5 Ayrı Noktaya Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]