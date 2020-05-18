Yüksekova'da 5 metre karla mücadele - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kırsal bölgelerinde ise halen karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekipleri 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'ne giden yolda, kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 5 metreyi bulduğu karları temizlemek için 10 gündür çalışma yürütüyor.Sertleşen kar nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalıyor.