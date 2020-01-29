Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı - Son Dakika

Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, hem tehlike oluşturuyor, hem de görenleri şaşırtıyor. İlçe Merkezi'ndeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere ulaştı.
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